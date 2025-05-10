Єврокомісар з оборони вважає, що Росія "не досягне якихось великих перемог"

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що війна сильно змінилася, й наразі не виглядає так, наче Росія зможе досягти "якихось великих перемог".

Джерело: Кубілюс у інтерв’ю Суспільному, "Європейська правда"

Деталі: Кубілюс заявив, що якщо подивитися на лінію фронту, виглядає так, що росіяни не можуть досягти якихось великих перемог.

Реклама:

"Війна сильно змінилася. Зараз найбільшу роль відіграють БПЛА. Це те, що не дає можливості стороні, яка – як Росія – має більше ресурсів, суттєво посунути лінію фронту", – зазначив він.

За словами єврокомісара, варто розуміти – Росія не така сильна, як заявляє. Він стверджує, що саме тому вони залучають північнокорейських солдатів, а також залежні від іранських технологій.

"Я досить оптимістично дивлюся в майбутнє – Україна може утримати позиції на лінії фронту, Захід може збільшити підтримку. І це може принести результат, який дозволить побачити перспективу справедливого миру", – впевнений Кубілюс.

РЕКЛАМА:

Також він наголосив, що Україна заслуговує на справедливий мир.

"Він може бути встановлений лише через силу з українського боку. На Росію ж мають тиснути – і американці, і Європа. Я хотів би, щоб американська стратегія принесла плоди. Але поки не бачу, що Путін готовий погодитися на переговори про припинення вогню", – додав Кубілюс.

Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

А 9 травня розвідники зазначили, що у квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.