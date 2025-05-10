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Еврокомиссар по обороне считает, что Россия "не достигнет каких-то больших побед"

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 12:10
Еврокомиссар по обороне считает, что Россия не достигнет каких-то больших побед
Андрюс Кубилюс. Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что война сильно изменилась и сейчас не выглядит так, будто Россия сможет достичь "каких-то больших побед".

Источник: Кубилюс в интервью Суспільному, "Европейская правда"

Детали: Кубилюс заявил, что если посмотреть на линию фронта, то создается впечатление, что россияне не могут достичь каких-то больших побед.

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"Война сильно изменилась. Сейчас наибольшую роль играют БПЛА. Это то, что не дает возможности стороне, которая, как Россия, имеет больше ресурсов, существенно сдвинуть линию фронта", – отметил он.

По словам еврокомиссара, стоит понимать – Россия не так сильна, как заявляет. Он утверждает, что именно поэтому они привлекают северокорейских солдат, а также зависимы от иранских технологий.

"Я достаточно оптимистично смотрю в будущее – Украина может удержать позиции на линии фронта, Запад может увеличить поддержку. И это может принести результат, который позволит увидеть перспективу справедливого мира", – уверен Кубилюс.

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Также он подчеркнул, что Украина заслуживает справедливого мира.

"Он может быть установлен только силой с украинской стороны. На Россию же должны давить – и американцы, и Европа. Я хотел бы, чтобы американская стратегия принесла плоды. Но пока не вижу, что Путин готов согласиться на переговоры о прекращении огня", – добавил Кубилюс.

Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

А 9 мая разведчики отметили, что в апреле 2025 года темпы территориального продвижения России в Украине значительно снизились по сравнению с предыдущим годом.

Росcиявойнароссийско-украинская война
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