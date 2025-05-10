В Індійський океан впала станція СРСР, запущена у 1972 році

В Індійський океан 10 травня впав апарат "Космос-482", призначений для дослідження Венери, запущений СРСР у 1972 році, заявили в РФ.

Джерело: "Роскосмос"

Деталі: Повідомляється, що апарат увійшов у щільні шари атмосфери о 9:24 за московським часом, за 560 км на захід від острова Середній Андаман, і впав в океан на захід від столиці Індонезії — Джакарти.

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"Космічний апарат "Космос-482" припинив існування, зійшовши з орбіти та впавши в Індійський океан", — відзвітували в Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що через 53 роки "Космос-482" повертається на Землю і становить потенційну небезпеку, оскільки може впасти на густонаселений район.

Об’єкт масою 500 кг мала досягти швидкості кількох сотень кілометрів на годину й вдаритися об Землю.

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Зіткнення з нашою планетою очікували 9 або 10 травня.

Довідково: Апарат було запущено у 1972 році для дослідження Венери, проте через несправність розгінного блоку він залишився на високій еліптичній орбіті Землі та поступово наближався до планети.