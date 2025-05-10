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В Индийский океан упала станция СССР, запущенная в 1972 году

Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 12:37
В Индийский океан упала станция СССР, запущенная в 1972 году
«Космос-482», фото: Wikimedia

В Индийский океан 10 мая упал аппарат "Космос-482" для исследования Венеры, запущенный СССР в 1972 году, заявили в РФ.

Источник: "Роскосмос"

Детали: Сообщается, что аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в океане к западу от столицы Индонезии Джакарты.

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"Космический аппарат "Космос-482" прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане", - отчитались россияне.

Раньше СМИ писали, что 53 года спустя "Космос 482" возвращается на Землю и "представляет потенциальную опасность", так как может упасть на густонаселённую территорию.

Объект 500 кг должен был достичь нескольких сотен километров в час и ударить о Землю.

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Столкновение с нашей планетой ожидали 9 или 10 мая.

Справка: Аппарат запустили в 1972 году для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближался к планете.

космосСССРРосcия
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