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Макрон хоче допомогти ініціювати прямі переговори України та Росії після припинення вогню

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 13:02
Макрон хоче допомогти ініціювати прямі переговори України та Росії після припинення вогню
фото: getty

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я. 

Джерело: Макрон в інтерв'ю TF1/LCI під час поїздки до Києва, "Європейська правда"

Деталі: Макрон висловив впевненість у тому, що союзникам вдасться досягти переговорів між Києвом та Москвою.

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За його словами, мета – продемонструвати єдність між Україною, США та Європою щодо завершення повномасштабної війни.

"Якщо ми всі будемо твердо стояти на тому, що це 30-денне перемир'я – це те, про що ви говорили світу протягом місяців, ми зробимо це, ми розпочнемо прямі переговори між Україною і Росією, ми готові допомогти", – наголосив він.

Водночас французький президент додав, що якщо режим припинення вогню не буде дотримано, то буде введено додаткові "набагато жорсткіші" санкції.

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Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Нещодавно Reuters писало, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Агентство стверджувало, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

Макронпереговориперемир’явійна
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