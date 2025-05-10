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Макрон хочет помочь инициировать прямые переговоры Украины и России после прекращения огня

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 13:02
Макрон хочет помочь инициировать прямые переговоры Украины и России после прекращения огня
фото: getty

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Источник: Макрон в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев, "Европейская правда"

Детали: Макрон выразил уверенность в том, что союзникам удастся достичь переговоров между Киевом и Москвой.

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По его словам, цель – продемонстрировать единство между Украиной, США и Европой в отношении завершения полномасштабной войны.

"Если мы все будем твердо стоять на том, что это 30-дневное перемирие – это то, о чем вы говорили миру в течение месяцев, мы сделаем это, мы начнем прямые переговоры между Украиной и Россией, мы готовы помочь", – подчеркнул он.

В то же время французский президент добавил, что если режим прекращения огня не будет соблюден, то будут введены дополнительные "гораздо более жесткие" санкции.

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Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским визави Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Недавно Reuters писало, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Агентство утверждало, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в выходные на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

Макронпереговорыперемириевойна
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