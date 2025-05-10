Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський та представники "коаліції рішучих" зідзвонились із Трампом

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 13:58
Зеленський та представники коаліції рішучих зідзвонились із Трампом
фото: МЗС

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Telegram, "Європейська правда"

Деталі: Сибіга розповів, що 10 травня після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві всі п’ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели продуктивну телефонну розмову з Трампом щодо мирних зусиль.

Реклама:

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", – наголосив український міністр.

За його словами, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг – тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Як відомо, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії закликали Росію до 30-денного припинення вогню у заяві, оприлюдненій перед прибуттям чотирьох лідерів до Києва.

РЕКЛАМА:

Трамп після розмови із Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Нещодавно Reuters писало, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Агентство стверджувало, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

ЗеленськийТрампМакронМерц
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський та представники "коаліції рішучих" зідзвонились із Трампом
Шістьох посадовців Нацгвардії відсторонили від посад
В Індійський океан впала станція СРСР, запущена у 1972 році
фото"Місто зрівняли з землею": військові показали Вовчанськ за рік після наступу РФ
Росія закриває повітряний простір над Капустиним Яром, звідки била "Орєшніком"
фотоДо Києва прибули Макрон, Стармер та Мерц
Усі новини...
Зеленський
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
Зеленський анонсував зустрічі учасників "коаліції рішучих" 10 травня
Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного припинення вогню
Останні новини
14:48
Чому воюють Індія та Пакистан – подкаст
14:37
Як правильно очистити рану вдома і коли варто звертатися до лікаря: інструкція
14:34
Переговори між США і Китаєм у Швейцарії будуть затяжними – Reuters
14:29
Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню
14:15
фотоУ Москві поліція побила хлопця з плакатом "Ні війні!" 9 травня
14:09
Кому потрібен витяг із реєстру ветеранів війни та як його отримати: інструкція від омбудсмена
14:05
Велика Британія прагне більш тісного торговельного партнерства з ЄС – Стармер
13:58
Зеленський та представники "коаліції рішучих" зідзвонились із Трампом
13:52
Українець Чоботар здобув срібло чемпіонату Європи з карате
13:43
ЗМІ: майбутні поставки зброї Україні від Німеччини будуть засекречені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: