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Зеленский и представители «коалиции решительных» созвонились с Трампом

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 13:58
Зеленский и представители «коалиции решительных» созвонились с Трампом
фото: МИД

После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в Telegram, "Европейская правда"

Детали: Сибига рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях.

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"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", – подчеркнул украинский министр.

По его словам, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг – длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Как известно, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании призвали Россию к 30-дневному прекращению огня в заявлении, обнародованном перед прибытием четырех лидеров в Киев.

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Трамп после разговора с Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Недавно Reuters писало, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Агентство утверждало, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

ЗеленскийТрампМакронМерц
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