У Москві поліція побила хлопця з плакатом "Ні війні!" 9 травня

У центрі Москви затримали пікетувальника з плакатом "Ні війні!" - його потім побили у відділку поліції, повідомили правозахисники.

Джерело: "ОВД-Инфо"

Деталі: Олександр Клєвітов 9 травня в так званий "День перемоги" вийшов із плакатом "Ні війні!" на Пушкінську площу. Незабаром до нього підійшли співробітники поліції та повели кудись.

Реклама:

На другий день він вийшов на свободу і повідомив, що його побили у відділку поліції.

На нього склали протокол "про дискредитацію російської армії".

Правозахисники повідомляють, що оскільки ця стаття - "неарештна", тобто не передбачає як можливе покарання адміністративний арешт, затримання на ніч було незаконним.

РЕКЛАМА:

Активіст поїхав у травмпункт знімати побої.