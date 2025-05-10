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У Москві поліція побила хлопця з плакатом "Ні війні!" 9 травня

Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 14:15
У Москві поліція побила хлопця з плакатом Ні війні! 9 травня
фото: Росзмі

У центрі Москви затримали пікетувальника з плакатом "Ні війні!" - його потім побили у відділку поліції, повідомили правозахисники.

Джерело: "ОВД-Инфо"

Деталі: Олександр Клєвітов 9 травня в так званий "День перемоги" вийшов із плакатом "Ні війні!" на Пушкінську площу. Незабаром до нього підійшли співробітники поліції та повели кудись.

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На другий день він вийшов на свободу і повідомив, що його побили у відділку поліції.

На нього склали протокол "про дискредитацію російської армії".

 

Правозахисники повідомляють, що оскільки ця стаття - "неарештна", тобто не передбачає як можливе покарання адміністративний арешт, затримання на ніч було незаконним.

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