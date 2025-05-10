У Москві поліція побила хлопця з плакатом "Ні війні!" 9 травня
Субота, 10 травня 2025, 14:15
У центрі Москви затримали пікетувальника з плакатом "Ні війні!" - його потім побили у відділку поліції, повідомили правозахисники.
Джерело: "ОВД-Инфо"
Деталі: Олександр Клєвітов 9 травня в так званий "День перемоги" вийшов із плакатом "Ні війні!" на Пушкінську площу. Незабаром до нього підійшли співробітники поліції та повели кудись.
Реклама:
На другий день він вийшов на свободу і повідомив, що його побили у відділку поліції.
На нього склали протокол "про дискредитацію російської армії".
Правозахисники повідомляють, що оскільки ця стаття - "неарештна", тобто не передбачає як можливе покарання адміністративний арешт, затримання на ніч було незаконним.
РЕКЛАМА:
Активіст поїхав у травмпункт знімати побої.