В Москве полиция избила парня с плакатом "Нет войне!" 9 мая

В центре Москвы задержали пикетчика с плакатом "Нет войне!" - его потом избили в отделе полиции, сообщили правозащитники.

Источник: "ОВД-Инфо"

Детали: Александр Клевитов 9 мая в так называемый "День победы" вышел с плакатом "Нет войне!" на Пушкинскую площадь. Вскоре к нему подошли сотрудники полиции и увели.

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На второй день он вышел на свободу и сообщил, что его избили в отделе.

На него составили протокол "о дискредитации российской армии".

Правозащитники сообщают, что поскольку эта статья — "неарестная", то есть не предполагает в качестве возможного наказания административный арест, задержание на ночь было незаконно.

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