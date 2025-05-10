В Москве полиция избила парня с плакатом "Нет войне!" 9 мая
Суббота, 10 мая 2025, 14:15
В центре Москвы задержали пикетчика с плакатом "Нет войне!" - его потом избили в отделе полиции, сообщили правозащитники.
Источник: "ОВД-Инфо"
Детали: Александр Клевитов 9 мая в так называемый "День победы" вышел с плакатом "Нет войне!" на Пушкинскую площадь. Вскоре к нему подошли сотрудники полиции и увели.
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На второй день он вышел на свободу и сообщил, что его избили в отделе.
На него составили протокол "о дискредитации российской армии".
Правозащитники сообщают, что поскольку эта статья — "неарестная", то есть не предполагает в качестве возможного наказания административный арест, задержание на ночь было незаконно.
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