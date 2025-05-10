Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню

У суботу, 10 травня, лідери чотирьох європейських країн оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву чотирьох лідерів, опубліковану на сайті британського уряду

Деталі: Спільну заяву опублікували від імені президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністрів Великої Британії та Польщі – Кіра Стармера і Дональда Туска.

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Дослівно: "Ми підтверджуємо нашу підтримку закликів президента Трампа до укладення мирної угоди і закликаємо Росію припинити перешкоджати зусиллям, спрямованим на забезпечення тривалого миру".

Деталі: Лідери чотирьох європейських країн пазом із США закликають Росію "погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і тривалий мир".

Вони наголосили на готовності "підтримати мирні переговори якомога швидше, обговорити технічні аспекти припинення вогню і підготуватися до укладення повного мирного угоди".

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Також у заяві йдеться, що ці країни продовжать посилювати підтримку України.

Дослівно: "Доки Росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми будемо посилювати тиск на російську військову машину".

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