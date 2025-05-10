Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню
У суботу, 10 травня, лідери чотирьох європейських країн оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву чотирьох лідерів, опубліковану на сайті британського уряду
Деталі: Спільну заяву опублікували від імені президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністрів Великої Британії та Польщі – Кіра Стармера і Дональда Туска.
Дослівно: "Ми підтверджуємо нашу підтримку закликів президента Трампа до укладення мирної угоди і закликаємо Росію припинити перешкоджати зусиллям, спрямованим на забезпечення тривалого миру".
Деталі: Лідери чотирьох європейських країн пазом із США закликають Росію "погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і тривалий мир".
Вони наголосили на готовності "підтримати мирні переговори якомога швидше, обговорити технічні аспекти припинення вогню і підготуватися до укладення повного мирного угоди".
Також у заяві йдеться, що ці країни продовжать посилювати підтримку України.
Дослівно: "Доки Росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми будемо посилювати тиск на російську військову машину".
Передісторія:
- Європейські лідери прибули 10 травня до Києва для участі в зустрічі "коаліції рішучих".
- Під час візиту лідери країн віддали шану загиблим захисникам і жертвам російської війни на Майдані, де українці встановили прапори на згадку про загиблих.
- "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".