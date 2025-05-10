Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня
В субботу, 10 мая, лидеры четырёх европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление четырёх лидеров, размещённое на сайте правительства Великобритании
Детали: Совместное заявление опубликовано от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании и Польши — Кира Стармера и Дональда Туска.
Дословно: "Мы подтверждаем нашу поддержку призывов президента Трампа к заключению мирного соглашения и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям, направленным на обеспечение прочного мира".
Детали: Лидеры четырех европейских стран вместе с США призывают Россию "согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире".
Они подчеркнули готовность "поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить технические аспекты прекращения огня и подготовиться к заключению полного мирного соглашения".
Также в заявлении говорится, что эти страны продолжат усиливать поддержку Украины.
Дословно: "Пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на российскую военную машину".
Предистория:
- Европейские лидеры прибыли 10 мая в Киев для участия во встрече „коалиции решительных".
- Во время визита лидеры странотдали дань уважения погибшим защитникам и жертвам российской войны на Майдане, где украинцы установили флаги в память о погибших.
- "Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего „прекращения огня".