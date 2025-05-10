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Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 14:29
Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня
ОП

В субботу, 10 мая, лидеры четырёх европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление четырёх лидеров, размещённое на сайте правительства Великобритании

Детали: Совместное заявление опубликовано от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании и Польши — Кира Стармера и Дональда Туска.

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Дословно: "Мы подтверждаем нашу поддержку призывов президента Трампа к заключению мирного соглашения и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям, направленным на обеспечение прочного мира".

Детали: Лидеры четырех европейских стран вместе с США призывают Россию "согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире".

Они подчеркнули готовность "поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить технические аспекты прекращения огня и подготовиться к заключению полного мирного соглашения".

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Также в заявлении говорится, что эти страны продолжат усиливать поддержку Украины.

Дословно: "Пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на российскую военную машину". 

Предистория

ФранцияВеликобританияГерманияПольша
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