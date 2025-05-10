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ЄС і США мають намір посилити санкції проти Росії у разі відмови від перемир’я

Сергій Сидоренко, Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 15:49

Під час зустрічі Коаліції рішучих у Києві 10 травня Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися про узгоджене посилення санкцій проти Росії у разі, якщо вона не погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви учасників зустрічі "Коаліції рішучих"

Пряма мова Володимира Зеленського: "Якщо Росія відмовиться від безумовного і повного припинення вогню, мають бути застосовані санкції – посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи".

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Пряма мова прем'єра Польщі Дональда Туска: "Якщо Росія легковажно поставиться до цієї пропозиції (щодо припинення вогню на 30 днів - Ред.), її зустріне хвиля нових санкцій".

Деталі: Польський лідер також підкреслив, що головним елементом для ефективності цього підходу є узгодженість зі США.

Президент Франції Емманюель Макрон окремо підкреслив домовленість про те, щоби посилення санкцій відбулося також у разі, якщо Росія згодом пору3шить домовленість про припинення вогню.

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Пряма мова Емманюеля Макрона: "У разі порушення перемир'я, ми погодилися, що будуть масовані санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями".

Передісторія:

Росіясанкції
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