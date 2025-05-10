ЕС и США намерены усилить санкции против России в случае отказа от перемирия
Во время встречи Коалиции решительных в Киеве 10 мая Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о согласованном усилении санкций против России в случае, если она не согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления участников встречи Коалиции решительных
Прямая речь Владимира Зеленского: "Если Россия откажется от безусловного и полного прекращения огня, должны быть введены санкции — усиленные санкции против её энергетического сектора и банковской системы".
Прямая речь премьер-министра Польши Дональда Туска: "Если Россия отнесётся легкомысленно к этому предложению (по поводу 30-дневного перемирия — Ред.), её ждёт волна новых санкций".
Подробности: Польский лидер также подчеркнул, что ключевым элементом эффективности данного подхода является скоординированность с США.
Президент Франции Эммануэль Макрон отдельно отметил, что санкции будут усилены не лише у випадку отказа, але й в случае последующего нарушения договорённостей о прекращении огня.
Прямая речь Эммануэля Макрона: "В случае нарушения перемирия мы договорились, что будут введены масштабные санкции. Они уже сейчас готовятся и координируются между американцами и европейцами".
Предыстория:
- Ранее глава Еврокомиссии обещала, что ЕС введёт санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня.
- В субботу, 10 мая, в Киев прибыли представители стран ЕС, в том числе Фридрих Мерц, для участия в саммите Коалиции решительных.