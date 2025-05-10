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ЕС и США намерены усилить санкции против России в случае отказа от перемирия

Сергей Сидоренко, Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 15:49

Во время встречи Коалиции решительных в Киеве 10 мая Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о согласованном усилении санкций против России в случае, если она не согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления участников встречи Коалиции решительных

Прямая речь Владимира Зеленского: "Если Россия откажется от безусловного и полного прекращения огня, должны быть введены санкции — усиленные санкции против её энергетического сектора и банковской системы".

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Прямая речь премьер-министра Польши Дональда Туска: "Если Россия отнесётся легкомысленно к этому предложению (по поводу 30-дневного перемирия — Ред.), её ждёт волна новых санкций".

Подробности: Польский лидер также подчеркнул, что ключевым элементом эффективности данного подхода является скоординированность с США.

Президент Франции Эммануэль Макрон отдельно отметил, что санкции будут усилены не лише у випадку отказа, але й в случае последующего нарушения договорённостей о прекращении огня.

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Прямая речь Эммануэля Макрона: "В случае нарушения перемирия мы договорились, что будут введены масштабные санкции. Они уже сейчас готовятся и координируются между американцами и европейцами".

Предыстория:

  • Ранее глава Еврокомиссии обещала, что ЕС введёт санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня.
  • В субботу, 10 мая, в Киев прибыли представители стран ЕС, в том числе Фридрих Мерц, для участия в саммите Коалиции решительных.

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