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Зеленський вважає "неживою" ідею демілітаризованої зони у війні з РФ

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 16:09
Зеленський вважає неживою ідею демілітаризованої зони у війні з РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає "на сьогодні неживою" ідею створення на фронті демілітаризованої зони в 30 кілометрів.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві за участі лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Зеленський наголосив, що спочатку має бути припинення вогню, а все інше потім.

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"Питання про демілітаризовану зону, розведення військ, я чув про це в медіа і не тільки в медіа, від багатьох різних людей, від багатьох розвідок. Офіційно Україна нічого подібного не пропонувала. Але... як сапери – всі шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести", – зазначив він.

За його словами, на сьогодні ця ідея не дуже релевантна.

"Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 км – а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії... Навіть якщо говорити про 15 км, що ми будемо робити з Херсоном? Це означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ у Херсоні – у нас не буде Херсона", – заявив президент.

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Він пригадав, що після 2014 року контактна лінія мінялася і було багато припинень вогню, які росіяни і сепаратисти використовували для просування вперед і захоплення українських територій.

Президент також зазначив, що ілюзій, що порушень припинення вогню не буде, немає. Але, за його словами, це дуже важливий крок.

Пряма мова: "Якщо після цього погодитися на буферну зону і відійти на 15 такі міста як Херсон, Харків і Суми – у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, бо над ними буде літати артилерія. Тому на сьогодні це передчасно про це говорити і ідея на сьогодні нежива".

Що передувало: Раніше спеціальний посланець американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.

Країни коаліції рішучих домовилися вимагати від Росії розпочати з понеділка, 12 травня, повне і безумовне припинення вогню на 30 днів, щоб дати шанс дипломатії.

ЗеленськийСШАпереговори
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