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Зеленский считает "неживой" идею демилитаризованной зоны в войне с РФ

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 16:09
Зеленский считает неживой идею демилитаризованной зоны в войне с РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает "на сегодня неживой" идею создания на фронте демилитаризованной зоны в 30 километров.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве с участием лидеров Франции, Великобритании, Польши и Германии, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Зеленский отметил, что сначала должно быть прекращение огня, а все остальное потом.

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"Вопрос о демилитаризованной зоне, разведении войск, я слышал об этом в медиа и не только в медиа, от многих разных людей, от многих разведок. Официально Украина ничего подобного не предлагала. Но... как саперы – все ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести", – отметил он.

По его словам, на сегодня эта идея не очень релевантна.

"Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 км – а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии... Даже если говорить о 15 км, что мы будем делать с Херсоном? Это означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона", – заявил президент.

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Он вспомнил, что после 2014 года контактная линия менялась и было много прекращений огня, которые россияне и сепаратисты использовали для продвижения вперед и захвата украинских территорий.

Президент также отметил, что иллюзий, что нарушений прекращения огня не будет, нет. Но, по его словам, это очень важный шаг

Прямая речь: "Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 такие города как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет вроде бы мир, а в них будет продолжаться война, потому что над ними будет летать артиллерия. Поэтому на сегодня это преждевременно об этом говорить и идея на сегодня неживая".

Что предшествовало: Ранее специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.

Страны коалиции решительных договорились потребовать от России начать с понедельника, 12 мая, полное и безусловное прекращение огня на 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии.

ЗеленскийСШАпереговоры
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