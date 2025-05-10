Стармер: Захід не послаблюватиме санкції проти РФ "до кінця процесу"

Учасники "Коаліції рішучих" на саміті в Києві домовилися, що держави Заходу не будуть послаблювати санкції проти РФ, поки з нею триває переговорний процес.

Джерело: прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Ми всі домовилися сьогодні, що не може бути зняття тих санкцій, які вже зараз накладені, аж до кінця процесу. А зараз ми на початку процесу".

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Деталі: Водночас Стармер не уточнив, що саме він вважатиме завершенням процесу.

Він наголосив на участі США у дотриманні цієї спільної політики. За його словами, цю позицію "посилює те, що з нами ЄС, США, Нова Зеландія, інші держави навколо світу, всі говорять одним голосом щодо цього".

Також у спілкуванні з журналістами після саміту президент Зеленський висловив вдячність Дональду Трампу за підтримку санкційних ініціатив.

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"Я вдячний президенту Трампу… за те що він зберіг чинні на сьогодні санкції, і я дуже розраховую на їх посилення", – заявив Зеленський.

Що передувало: ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.