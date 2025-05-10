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Стармер: Запад не будет ослаблять санкции против РФ "до конца процесса"

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 16:19
Стармер: Запад не будет ослаблять санкции против РФ до конца процесса
Кир Стармер, фото Getty Images

Участники "Коалиции решительных" на саммите в Киеве договорились, что страны Запада не будут ослаблять санкции против РФ, пока с ней продолжается переговорный процесс.

Источник: премьер Великобритании Кир Стармер, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Мы все договорились сегодня, что не может быть снятия тех санкций, которые уже сейчас наложены, до конца процесса. А сейчас мы в начале процесса".

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Детали: В то же время Стармер не уточнил, что именно он будет считать завершением процесса.

Он отметил участие США в соблюдении этой общей политики. По его словам, эту позицию "усиливает то, что с нами ЕС, США, Новая Зеландия, другие государства вокруг мира, все говорят одним голосом по этому поводу".

Также в общении с журналистами после саммита президент Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу за поддержку санкционных инициатив.

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"Я благодарен президенту Трампу... за то, что он сохранил действующие на сегодня санкции, и я очень рассчитываю на их усиление", – заявил Зеленский.

Что предшествовалоЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

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