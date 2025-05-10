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Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 17:16
Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню
жителі Пакистану святкують перемир'я з Індією 10 травня, фото AFP via Getty Images

Міністри закордонних справ Індії та Пакистану підтвердили домовленість про припинення вогню.

Джерело: міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар у соцмережі Х

Пряма мова Джайшанкара: "Індія та Пакистан сьогодні домовилися про припинення обстрілів і воєнних дій.

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Індія послідовно дотримується твердої та безкомпромісної позиції проти тероризму в усіх його формах і проявах. Вона продовжуватиме це робити".

Пряма мова Дара: "Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню з негайним набранням чинності.

Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю".

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Що передувало: Раніше в суботу президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

ІндіяПакистан
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