Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню
Міністри закордонних справ Індії та Пакистану підтвердили домовленість про припинення вогню.
Джерело: міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар у соцмережі Х
Пряма мова Джайшанкара: "Індія та Пакистан сьогодні домовилися про припинення обстрілів і воєнних дій.
Індія послідовно дотримується твердої та безкомпромісної позиції проти тероризму в усіх його формах і проявах. Вона продовжуватиме це робити".
Пряма мова Дара: "Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню з негайним набранням чинності.
Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю".
Що передувало: Раніше в суботу президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.