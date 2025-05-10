Индия и Пакистан подтвердили договоренность о прекращении огня
Министры иностранных дел Индии и Пакистана подтвердили договоренность о прекращении огня.
Источник: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в соцсети Х
Прямая речь Джайшанкара: "Индия и Пакистан сегодня договорились о прекращении обстрелов и военных действий.
Индия последовательно придерживается твердой и бескомпромиссной позиции против терроризма во всех его формах и проявлениях. Она будет продолжать это делать".
Прямая речь Дара: "Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу.
Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью".
Что предшествовало: Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что после ночи переговоров при посредничестве Штатов Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.