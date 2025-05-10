Индия и Пакистан подтвердили договоренность о прекращении огня

Министры иностранных дел Индии и Пакистана подтвердили договоренность о прекращении огня.

Источник: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в соцсети Х

Прямая речь Джайшанкара: "Индия и Пакистан сегодня договорились о прекращении обстрелов и военных действий.

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Индия последовательно придерживается твердой и бескомпромиссной позиции против терроризма во всех его формах и проявлениях. Она будет продолжать это делать".

Прямая речь Дара: "Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу.

Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью".

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Что предшествовало: Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что после ночи переговоров при посредничестве Штатов Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.