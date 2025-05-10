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Трамп: Індія та Пакистан погодилися негайно припинити вогонь

Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 15:10
Трамп: Індія та Пакистан погодилися негайно припинити вогонь
трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

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Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великого розуму. Дякую за увагу до цього питання!".

Передісторія: 

  • У вівторок, 6 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану.
  • У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.

ІндіяПакистанСШАТрамп
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