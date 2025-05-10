Трамп: Індія та Пакистан погодилися негайно припинити вогонь
Субота, 10 травня 2025, 15:10
Президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social
Пряма мова Трампа: "Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.
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Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великого розуму. Дякую за увагу до цього питання!".
Передісторія:
- У вівторок, 6 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану.
- У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.