Трамп: Індія та Пакистан погодилися негайно припинити вогонь

Президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів, я радий повідомити, що Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

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Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великого розуму. Дякую за увагу до цього питання!".

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