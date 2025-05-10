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Ще трьох дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 18:10
Ще трьох дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини
kohanova1991/Depositphotos

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще трьох українських дітей віком від 12 до 16 років.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Серед врятованих – хлопець, якому було лише 9 років на момент окупації його рідного міста.

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Дослівно: "Він не боявся відстоювати свою проукраїнську позицію, попри цькування однолітків у школі, яке підтримували й вчителі. До його родини навідувались представники ФСБ, погрожуючи забрати сина у матері. Однак хлопець залишався непохитним та відмовлявся брати участь у мілітаризованих заходах і співати гімн РФ".

Деталі: Наразі всі троє дітей перебувають у безпеці, їм надається необхідна медична та психологічна допомога.

Це вже 46-й випадок успішного повернення дітей із тимчасово окупованої Херсонщини з початку року.

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Передісторія

  • 8 травня Європейський парламент схвалив резолюцію про повернення українських дітей, насильно вивезених і депортованих Росією.

дітиХерсонська областьокупація
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