Ещё троих детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины
С временно оккупированной территории Херсонской области удалось вернуть ещё троих украинских детей в возрасте от 12 до 16 лет.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Подробности: Среди спасённых – мальчик, которому было всего 9 лет на момент оккупации его родного города.
Дословно: "Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю со стороны сверстников в школе, которую поддерживали и учителя. В его семью наведывались представители ФСБ, угрожая отобрать сына у матери. Однако мальчик оставался непреклонным и отказывался участвовать в милитаризованных мероприятиях и петь гимн РФ".
Подробности: В настоящее время все трое детей находятся в безопасности, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Это уже 46-й случай успешного возвращения детей с временно оккупированной территории Херсонщины с начала года.
Предыстория:
- 8 мая Европейский парламент одобрил резолюцию о возвращении украинских детей, насильственно вывезенных и депортированных Россией.