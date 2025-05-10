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Ещё троих детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 18:10
Ещё троих детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины
kohanova1991/Depositphotos

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось вернуть ещё троих украинских детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Подробности: Среди спасённых – мальчик, которому было всего 9 лет на момент оккупации его родного города.

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Дословно: "Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю со стороны сверстников в школе, которую поддерживали и учителя. В его семью наведывались представители ФСБ, угрожая отобрать сына у матери. Однако мальчик оставался непреклонным и отказывался участвовать в милитаризованных мероприятиях и петь гимн РФ".

Подробности: В настоящее время все трое детей находятся в безопасности, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это уже 46-й случай успешного возвращения детей с временно оккупированной территории Херсонщины с начала года.

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Предыстория:

  • 8 мая Европейский парламент одобрил резолюцию о возвращении украинских детей, насильственно вывезенных и депортированных Россией.

детиХерсонская областьоккупация
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