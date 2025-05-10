Віткофф представить Путіну пропозиції США, Європи і України з 22 пунктів – ЗМІ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має представити правителю РФ Володимиру Путіну список із 22 пропозицій США і європейців щодо війни в Україні.

Джерело: NBC News із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами одного з західних посадовців, американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" із 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

Реклама:

Як додав співрозмовник, цей лист відповідає вимозі Путіна про те, що США не будуть підтримувати вступ України до НАТО.

"Якщо Путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід", – сказав посадовець про пропозиції.

Віткофф повинен буде представити їх російському правителю, додали джерела. Коли може відбутися відповідна зустріч, видання не уточнює.

РЕКЛАМА:

Що передувало: За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.