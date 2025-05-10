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Уиткофф представит Путину предложения США, Европы и Украины из 22 пунктов – СМИ

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 18:26
Уиткофф представит Путину предложения США, Европы и Украины из 22 пунктов – СМИ
Стив Уиткофф, фото Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен представить правителю РФ Владимиру Путину список из 22 предложений США и европейцев по войне в Украине.

Источник: NBC News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам одного из западных чиновников, американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо условий" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня.

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Как добавил собеседник, это письмо соответствует требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет выйти из ситуации, то вот его выход", – сказал чиновник о предложениях.

Уиткофф должен будет представить их российскому правителю, добавили они. Когда может состояться соответствующая встреча, издание не уточняет.

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Что предшествовало: По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

 ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.

СШАПутинпереговорыроссийско-украинская война
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