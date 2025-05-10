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Прем'єр Японії закликав Росію до "конструктивних дій" щодо припинення вогню

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 18:56
Прем'єр Японії закликав Росію до конструктивних дій щодо припинення вогню
Шігеру Ішіба, фото Bloomberg via Getty Images

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба закликав Росію до конструктивних дій задля всеохоплюючого припинення вогню та досягнення справедливого та тривалого миру.

Джерело: Посольство Японії в Україні у соцмережі Х

Дослівно: "Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба опублікував письмове звернення до "Віртуальної зустрічі лідерів Коаліції рішучих щодо України", яку сьогодні організували Велика Британія та Франція за участю президента Зеленського.

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У своєму зверненні Ішіба рішуче закликає Росію вчинити конструктивні дії для всеохоплюючого припинення вогню та досягнення справедливого та тривалого миру".

Деталі: Як зазначає посольство, оскільки мир, якого має бути досягнуто в Україні, може вплинути на глобальну безпеку, прем'єр Японії наголосив на необхідності співпраці світового співтовариства і підтвердив готовність Японії надалі сприяти зміцненню економічної та соціальної стійкості України.

Він також висловив свою "тверду надію", що зустріч "коаліції рішучих" 10 травня стане ще одним кроком до кінцевої мети – справедливого та тривалого миру в Україні.

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Що передувало: За підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.

Японіяперемир’яРосія
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