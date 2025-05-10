Премьер Японии призвал Россию к "конструктивным действиям" по прекращению огня

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба призвал Россию к конструктивным действиям для всеобъемлющего прекращения огня и достижения справедливого и прочного мира.

Источник: Посольство Японии в Украине в соцсети Х

Дословно: "Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба опубликовал письменное обращение к "Виртуальной встрече лидеров Коалиции решительных в отношении Украины", которую сегодня организовали Великобритания и Франция с участием президента Зеленского.

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В своем обращении Ишиба решительно призывает Россию совершить конструктивные действия для всеобъемлющего прекращения огня и достижения справедливого и прочного мира".

Детали: Как отмечает посольство, поскольку мир, который должен быть достигнут в Украине, может повлиять на глобальную безопасность, премьер Японии отметил необходимость сотрудничества мирового сообщества и подтвердил готовность Японии в дальнейшем способствовать укреплению экономической и социальной устойчивости Украины.

Он также выразил свою "твердую надежду", что встреча "коалиции решительных" 10 мая станет еще одним шагом к конечной цели – справедливому и прочному миру в Украине.

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Что предшествовало: По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.