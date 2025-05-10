Зеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання "коаліції рішучих" пройшлися центром Києва.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Telegram

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Деталі: Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували памʼять полеглих українських воїнів.

Зеленський, Макрон і Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповіла про минуле й сучасне української столиці.

Зеленський також повідомив, що в Софійському соборі разом із Стармером "підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами".

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Зеленський і Стармер, фото ОП

Пряма мова: "Говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку.

Окрему увагу зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави.

Дякую Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною".