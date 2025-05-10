Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 20:24
Зеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
Зеленський, Стармер і Макрон біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання "коаліції рішучих" пройшлися центром Києва.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Telegram

Реклама:

Деталі: Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували памʼять полеглих українських воїнів.

Зеленський, Макрон і Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповіла про минуле й сучасне української столиці.

Зеленський також повідомив, що в Софійському соборі разом із Стармером "підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами".

РЕКЛАМА:
Зеленський і Стармер, фото ОП
Зеленський і Стармер, фото ОП

Пряма мова: "Говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку.

Окрему увагу зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави.

Дякую Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною".

ЗеленськийМакронВелика БританіяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
Віткофф представить Путіну пропозиції США, Європи і України з 22 пунктів – ЗМІ
ЗМІ: СБУ затримала "злодія в законі", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню
Шістьох посадовців Нацгвардії відсторонили від посад
В Індійський океан впала станція СРСР, запущена у 1972 році
Усі новини...
Зеленський
Зеленський підтвердив готовність до будь-якого формату перемовин після припинення вогню
Axios: Зеленський сказав Трампу, що готовий до прямих переговорів з РФ у разі 30-денного перемир’я
Зеленський не став просити ракети Taurus у нового канцлера Німеччини
Останні новини
21:40
Погрожували вирізати тату із прапором і гербом. Історія ЛГБТ-активіста з Херсона, який 64 дні провів у полоні
21:37
відеоУ центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
20:53
На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК
20:24
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
20:13
Times: Британія надсилає в Україну макети зброї "в стилі ІКЕА", щоб обдурити росіян
20:06
У Кремлі заявили, що мають подумати про 30-денне перемир'я
19:34
Сійярто очікує, що Трамп досягне такого ж успіху з Україною і РФ, як з Індією і Пакистаном
19:28
В Індії повідомляють про порушення перемир'я з боку Пакистану – Reuters
19:19
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі
19:18
Туреччина висловила готовність моніторити можливе припинення вогню в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: