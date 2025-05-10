Зеленский устроил Макрону и Стармеру экскурсию по центру Киева
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания "коалиции решительных" прошлись по центру Киева.
Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram
Детали: Лидеры побывали возле Стены памяти на Михайловской площади, возложили цветы и почтили память павших украинских воинов.
Зеленский, Макрон и Стармер также осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники, а затем прошлись по улице к Софийскому собору. Все время лидеров сопровождала экскурсовод, которая рассказала о прошлом и современном украинской столицы.
Зеленский также сообщил, что в Софийском соборе вместе со Стармером "подытожили сегодняшние встречи с партнерами".
Прямая речь: "Говорили о реализации договоренности о полном прекращении огня с 12 мая минимум на 30 дней и усилении санкций против России в случае отсутствия согласия с ее стороны.
Отдельное внимание сосредоточили на обеспечении мониторинга прекращения огня и взаимодействия с Соединенными Штатами, гарантиях безопасности для Украины и дальнейшем усилении оборонных возможностей нашего государства.
Спасибо Киру Стармеру за солидерство в коалиции желающих и все усилия для того, чтобы сотрудничество в этом формате было действительно эффективным".