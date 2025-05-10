Зеленский устроил Макрону и Стармеру экскурсию по центру Киева

Зеленский, Стармер и Макрон у Стены памяти на Михайловской площади, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания "коалиции решительных" прошлись по центру Киева.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

Реклама:

Детали: Лидеры побывали возле Стены памяти на Михайловской площади, возложили цветы и почтили память павших украинских воинов.

Зеленский, Макрон и Стармер также осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники, а затем прошлись по улице к Софийскому собору. Все время лидеров сопровождала экскурсовод, которая рассказала о прошлом и современном украинской столицы.

Зеленский также сообщил, что в Софийском соборе вместе со Стармером "подытожили сегодняшние встречи с партнерами".

РЕКЛАМА:

Зеленский и Стармер, фото ОП

Прямая речь: "Говорили о реализации договоренности о полном прекращении огня с 12 мая минимум на 30 дней и усилении санкций против России в случае отсутствия согласия с ее стороны.

Отдельное внимание сосредоточили на обеспечении мониторинга прекращения огня и взаимодействия с Соединенными Штатами, гарантиях безопасности для Украины и дальнейшем усилении оборонных возможностей нашего государства.

Спасибо Киру Стармеру за солидерство в коалиции желающих и все усилия для того, чтобы сотрудничество в этом формате было действительно эффективным".