У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували

У центрі Будапешта 9 травня угорські силовики затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, його депортували до Києва.

Джерело: сайт угорського уряду, Telex, речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х

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Деталі: Угорський уряд на своєму сайті та в соцмережах опублікував відео затримання чоловіка.

Дослівно уряд: "Ближче до вечора 9 травня 2025 року співробітники Антитерористичного центру заарештували громадянина України в центрі Будапешта. Національне генеральне управління імміграції видало йому заборону на в'їзд та проживання через шпигунську діяльність.

Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни. Зазначена особа раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився".

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Деталі: Як повідомляє видання Telex, депортований чоловік був дипломатом у посольстві України в Будапешті у 2010-х роках, але вже досить давно не перебував в Угорщині в дипломатичному статусі.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в Будапешті. За інформацією видання, чоловіка негайно вислали з країни, він перебуває в Києві.

На затримання українця відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.

Пряма мова Тихого: "Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

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