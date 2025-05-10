У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
У центрі Будапешта 9 травня угорські силовики затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, його депортували до Києва.
Джерело: сайт угорського уряду, Telex, речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х
Деталі: Угорський уряд на своєму сайті та в соцмережах опублікував відео затримання чоловіка.
Дослівно уряд: "Ближче до вечора 9 травня 2025 року співробітники Антитерористичного центру заарештували громадянина України в центрі Будапешта. Національне генеральне управління імміграції видало йому заборону на в'їзд та проживання через шпигунську діяльність.
Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни. Зазначена особа раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився".
Деталі: Як повідомляє видання Telex, депортований чоловік був дипломатом у посольстві України в Будапешті у 2010-х роках, але вже досить давно не перебував в Угорщині в дипломатичному статусі.
Його дружина є співвласницею українського ресторану в Будапешті. За інформацією видання, чоловіка негайно вислали з країни, він перебуває в Києві.
На затримання українця відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.
Пряма мова Тихого: "Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".
Передісторія:
- У пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".
- Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".
- Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.
- Також угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".
- Україна увечері 9 травня заявила, що висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають покинути країну протягом 48 годин.