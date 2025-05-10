Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 21:37
У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
затримання українця в центрі Будапешта 9 травня, скріншот відео уряду Угорщини

У центрі Будапешта 9 травня угорські силовики затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, його депортували до Києва.

Джерело: сайт угорського уряду, Telex, речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х

Реклама:

Деталі: Угорський уряд на своєму сайті та в соцмережах опублікував відео затримання чоловіка.

Дослівно уряд: "Ближче до вечора 9 травня 2025 року співробітники Антитерористичного центру заарештували громадянина України в центрі Будапешта. Національне генеральне управління імміграції видало йому заборону на в'їзд та проживання через шпигунську діяльність.

Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни. Зазначена особа раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився".

РЕКЛАМА:

Деталі: Як повідомляє видання Telex, депортований чоловік був дипломатом у посольстві України в Будапешті у 2010-х роках, але вже досить давно не перебував в Угорщині в дипломатичному статусі.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в Будапешті. За інформацією видання, чоловіка негайно вислали з країни, він перебуває в Києві.

На затримання українця відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.

Пряма мова Тихого: "Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

Передісторія:

Угорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
Віткофф представить Путіну пропозиції США, Європи і України з 22 пунктів – ЗМІ
ЗМІ: СБУ затримала "злодія в законі", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
Індія та Пакистан підтвердили домовленість про припинення вогню
Шістьох посадовців Нацгвардії відсторонили від посад
В Індійський океан впала станція СРСР, запущена у 1972 році
Усі новини...
Угорщина
Каллас про вето Угорщини: Якщо одна з країн "проти" – вона не може тримати в заручниках усіх
Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Останні новини
21:40
Погрожували вирізати тату із прапором і гербом. Історія ЛГБТ-активіста з Херсона, який 64 дні провів у полоні
21:37
відеоУ центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата, його депортували
20:53
На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК
20:24
фото, відеоЗеленський влаштував Макрону і Стармеру екскурсію центром Києва
20:13
Times: Британія надсилає в Україну макети зброї "в стилі ІКЕА", щоб обдурити росіян
20:06
У Кремлі заявили, що мають подумати про 30-денне перемир'я
19:34
Сійярто очікує, що Трамп досягне такого ж успіху з Україною і РФ, як з Індією і Пакистаном
19:28
В Індії повідомляють про порушення перемир'я з боку Пакистану – Reuters
19:19
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі
19:18
Туреччина висловила готовність моніторити можливе припинення вогню в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: