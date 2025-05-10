В центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата, его депортировали

В центре Будапешта 9 мая венгерские силовики задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, его депортировали в Киев.

Источник: сайт венгерского правительства, Telex, представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х

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Детали: Венгерское правительство на своем сайте и в соцсетях опубликовало видео задержания мужчины.

Дословно правительство: "Ближе к вечеру 9 мая 2025 года сотрудники Антитеррористического центра арестовали гражданина Украины в центре Будапешта. Национальное генеральное управление иммиграции выдало ему запрет на въезд и проживание из-за шпионской деятельности.

После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину среднего возраста из Венгрии, учитывая, что его деятельность в значительной степени угрожала суверенитету нашей страны. Указанное лицо ранее выполняло свою работу под дипломатическим прикрытием, но сейчас его официальный статус прекратился".

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Детали: Как сообщает издание Telex, депортированный мужчина был дипломатом в посольстве Украины в Будапеште в 2010-х годах, но уже достаточно давно не находился в Венгрии в дипломатическом статусе.

Его жена является совладелицей украинского ресторана в Будапеште. По информации издания, мужчину немедленно выслали из страны, он находится в Киеве.

На задержание украинца отреагировал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Прямая речь Тихого: "Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии".

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