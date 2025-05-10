В центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата, его депортировали
В центре Будапешта 9 мая венгерские силовики задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, его депортировали в Киев.
Источник: сайт венгерского правительства, Telex, представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х
Детали: Венгерское правительство на своем сайте и в соцсетях опубликовало видео задержания мужчины.
Дословно правительство: "Ближе к вечеру 9 мая 2025 года сотрудники Антитеррористического центра арестовали гражданина Украины в центре Будапешта. Национальное генеральное управление иммиграции выдало ему запрет на въезд и проживание из-за шпионской деятельности.
После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину среднего возраста из Венгрии, учитывая, что его деятельность в значительной степени угрожала суверенитету нашей страны. Указанное лицо ранее выполняло свою работу под дипломатическим прикрытием, но сейчас его официальный статус прекратился".
Детали: Как сообщает издание Telex, депортированный мужчина был дипломатом в посольстве Украины в Будапеште в 2010-х годах, но уже достаточно давно не находился в Венгрии в дипломатическом статусе.
Его жена является совладелицей украинского ресторана в Будапеште. По информации издания, мужчину немедленно выслали из страны, он находится в Киеве.
На задержание украинца отреагировал спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Прямая речь Тихого: "Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии".
Предыстория:
- В пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".
- Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".
- Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
- Также венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии "Тиса".
- Вечером 9 мая Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов.