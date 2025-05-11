Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську, є постраждалі та пошкодження

Внаслідок чергових ворожих ударів у Купянську та районі на Харківщині постраждали троє мирних мешканців.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: За даними слідства, 10 травня, починаючи з 15:30, російські військові завдали серію авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

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Внаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, близько 18:50 армія РФ вдарили FPV-дроном по селу Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки — гострий шок.

фото: прокуратура Харківщини

фото: прокуратура Харківщини

фото: прокуратура Харківщини