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Россияне ударили УАБами по Купянску, есть пострадавшие и повреждения

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 00:30
Россияне ударили УАБами по Купянску, есть пострадавшие и повреждения
фото: прокуратура Харьковской области

В результате очередных вражеских ударов в Купянске и районе Харьковской области пострадали трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, 10 мая, начиная с 15:30, российские военные нанесли серию авиаударов по Купянску. В городе повреждены жилые дома и автомобиль.

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В результате попадания одного из КАБов пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина и 76-летняя женщина подверглись острой реакции на стресс.

Кроме того, около 18:50 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Благодатовка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом. У 69-летней женщины острый шок.

 
фото: прокуратура Харьковской области
 
фото: прокуратура Харьковской области
 
фото: прокуратура Харьковской области
 

Харьковская областьроссийско-украинская война
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