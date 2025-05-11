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Після припинення вогню Британія допоможе відновити авіасполучення з Україною – Стармер

Ольга Глущенко Неділя, 11 травня 2025, 01:22
Після припинення вогню Британія допоможе відновити авіасполучення з Україною – Стармер
Кір Стармер, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що експерти його країни допоможуть відновити авіасполучення з Україною після досягнення припинення вогню.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: Стармер назвав важливим кроком те, що британські експерти на місцях очолять роботу з підтримки відновлення авіасполучень з Україною після досягнення припинення вогню.

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Пряма мова Стармера: "Це займе час, але це буде величезний момент у відновленні зв'язку з економікою України, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднанню сімей, розділених цією війною.

Безпечна та процвітаюча Україна – це те, що ми всі хочемо бачити".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський опублікував спільну заяву лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві 10 травня.

Велика Британіяавіа
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