После прекращения огня Британия поможет возобновить авиасообщение с Украиной – Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что эксперты его страны помогут возобновить авиасообщение с Украиной после достижения прекращения огня.

Источник: сайт правительства Британии

Детали: Стармер назвал важным шагом, что британские эксперты на местах возглавят работу по поддержке возобновления авиасообщений с Украиной после достижения прекращения огня.

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Прямая речь Стармера: "Это займет время, но это будет огромный момент в восстановлении связи с экономикой Украины, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединению семей, разделенных этой войной".

Безопасная и преуспевающая Украина – это то, что мы все хотим видеть".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая.