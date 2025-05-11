Щоб рухатися вперед, потрібне припинення вогню – Держдеп

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росію судитимуть "не за словами, а за діями", і що зацікавленим у відбудові України США пнеобхідне припинення вогню.

Джерело: Брюс в ефірі News Nation з коментарем до зустрічі лідерів Коаліції охочих у Києві та мережі Х, ІА "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Брюс: "Держсекретар сказав, що ми будемо судити Росію не за словами, а за діями.

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Ми також знаємо, що у нас величезна угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише критично важливих корисних копалин, але й інших джерел енергії, де не йдеться про використання доларів американських платників податків, але прибутки від цієї угоди частково йдуть у фонд, який допоможе Україні відновитися".

"Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов'язане з переговорами про припинення вогню і війною, але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни.

І ми також знаємо, що їм доведеться відбудовуватися.

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Але в той же час, ми неодноразово говорили, що для того, щоб ми могли рухатися вперед щодо конфлікту, має бути припинення вогню".

Нагадаємо: На початку травня у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон "змінить підхід" до спроб припинити війну між Росією та Україною, плануючи відігравати менш активну, але не дистанціюються від цього.