Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чтобы двигаться вперед, нужно прекращение огня – Госдеп

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 03:48
Чтобы двигаться вперед, нужно прекращение огня – Госдеп
Тэмми Брюс. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Россию будут судить "не по словам, а по действиям", и что заинтересованным в восстановлении Украины США необходимо прекращение огня.

Источник: Брюс в эфире News Nation с комментарием к встрече лидеров Коалиции желающих в Киеве и сети Х, ИА "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Брюс: "Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям.

Реклама:

Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но доходы от этого соглашения частично идут в фонд, который поможет Украине восстановиться".

"Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войной, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны.

И мы также знаем, что им придется отстраиваться.

РЕКЛАМА:

Но в то же время, мы неоднократно говорили, что для того, чтобы мы могли двигаться вперед в отношении конфликта, должно быть прекращение огня".

Напомним: В начале мая в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон "изменит подход" к попыткам прекратить войну между Россией и Украиной, планируя играть менее активную, но не дистанцируются от этого.

СШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле и не упомянул о 30-дневном перемирии
фото, видео, обновленоНа авто задержанного "вора в законе" были спецсигналы – источник
Франция, Германия, Польша, Великобритания и Украина приняли заявление о необходимости перемирия
В центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата, его депортировали
фото, видеоЗеленский устроил Макрону и Стармеру экскурсию по центру Киева
СМИ: СБУ задержала "вора в законе", которого заметили на праздновании со спецслужащим
Все новости...
США
NYT: США разрешили Германии передать Украине ракеты, в том числе для Patriot
Уиткофф представит Путину предложения США, Европы и Украины из 22 пунктов – СМИ
Зеленский считает "неживой" идею демилитаризованной зоны в войне с РФ
Последние новости
05:02
В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
04:46
Переговоры США и Китая: Трамп заявил о достижении "большого прогресса"
03:48
Чтобы двигаться вперед, нужно прекращение огня – Госдеп
02:50
ОбновленоРоссия возобновила атаки на Украину ударными БпЛА
01:54
Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле и не упомянул о 30-дневном перемирии
01:22
После прекращения огня Британия поможет возобновить авиасообщение с Украиной – Стармер
00:30
фотоРоссияне ударили УАБами по Купянску, есть пострадавшие и повреждения
23:26
фото, видео, обновленоНа авто задержанного "вора в законе" были спецсигналы – источник
23:09
NYT: США разрешили Германии передать Украине ракеты, в том числе для Patriot
22:37
На фронте за день уже 117 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: