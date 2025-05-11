Чтобы двигаться вперед, нужно прекращение огня – Госдеп

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Россию будут судить "не по словам, а по действиям", и что заинтересованным в восстановлении Украины США необходимо прекращение огня.

Источник: Брюс в эфире News Nation с комментарием к встрече лидеров Коалиции желающих в Киеве и сети Х, ИА "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Брюс: "Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям.

Реклама:

Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но доходы от этого соглашения частично идут в фонд, который поможет Украине восстановиться".

"Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войной, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны.

И мы также знаем, что им придется отстраиваться.

РЕКЛАМА:

Но в то же время, мы неоднократно говорили, что для того, чтобы мы могли двигаться вперед в отношении конфликта, должно быть прекращение огня".

Напомним: В начале мая в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон "изменит подход" к попыткам прекратить войну между Россией и Украиной, планируя играть менее активную, но не дистанцируются от этого.