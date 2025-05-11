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Росіяни завдали понад 360 ударів по Запорізькій області за добу

Ольга Глущенко Неділя, 11 травня 2025, 07:46
Росіяни завдали понад 360 ударів по Запорізькій області за добу
фото: ЗОВА

За минулу добу росіяни понад 360 разів вдарили по 11 населених пунктах Запорізької області.

Джерело: керівник ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: Відтак, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Малинівці.

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231 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

3 обстріли з РСЗВ накрили Кам’янське та Новоандріївку.

125 артобстрілів російська армія завдала по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

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Пряма мова Федорова: "Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлового приміщення".

Запорізька областьросійсько-українська війна
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