Россияне нанесли более 360 ударов по Запорожской области за сутки
Воскресенье, 11 мая 2025, 07:46
За минувшие сутки россияне более 360 раз ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Источник: руководитель ОВА Запорожской области Иван Федоров
Детали: Следовательно, войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке и Малиновке.
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231 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку.
3 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Новоандреевку.
125 артобстрелов российская армия нанесла по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
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Прямая речь Федорова: "Поступило 4 сообщения о повреждении квартир, частных домов и нежилого помещения".