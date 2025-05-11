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Росіяни знову втратили понад 1300 військових на війні

Роман ПетренкоНеділя, 11 травня 2025, 08:16
Росіяни знову втратили понад 1300 військових на війні
український захисник, фото: генштаб

Російські окупанти за суботу 10 травня втратили 1310 своїх вояків, 2 танки та 33 артсистеми.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб / persons,
  • танків ‒ 10792 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
  • артилерійських систем – 27670 (+33) од,
  • РСЗВ – 1381 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3878 (+3).

Дані уточнюються.

втрати у війніросійсько-українська війна
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