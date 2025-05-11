Росіяни знову втратили понад 1300 військових на війні
Неділя, 11 травня 2025, 08:16
Російські окупанти за суботу 10 травня втратили 1310 своїх вояків, 2 танки та 33 артсистеми.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб / persons,
- танків ‒ 10792 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
- артилерійських систем – 27670 (+33) од,
- РСЗВ – 1381 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3878 (+3).
Дані уточнюються.