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Россияне снова потеряли более 1300 военных на войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 08:16
Россияне снова потеряли более 1300 военных на войне
украинский защитник, фото: генштаб

Российские оккупанты за субботу 10 мая потеряли 1310 своих вояков, 2 танка и 33 артсистемы.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 965890 (+1310) человек/чел,
  • танков - 10792 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22446 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 27670 (+33) ед,
  • РСЗО - 1381 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1159 (+1) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35537 (+55),
  • крылатые ракеты - 3197 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47947 (+117) ед,
  • специальная техника - 3878 (+3).

Данные уточняются.

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