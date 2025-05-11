Россияне снова потеряли более 1300 военных на войне
Воскресенье, 11 мая 2025, 08:16
Российские оккупанты за субботу 10 мая потеряли 1310 своих вояков, 2 танка и 33 артсистемы.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 965890 (+1310) человек/чел,
- танков - 10792 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22446 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 27670 (+33) ед,
- РСЗО - 1381 (+1) ед,
- средства ПВО - 1159 (+1) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35537 (+55),
- крылатые ракеты - 3197 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 47947 (+117) ед,
- специальная техника - 3878 (+3).
Данные уточняются.