На Харківщині та Донеччині – ще семеро поранених цивільних
Неділя, 11 травня 2025, 09:36
За 10 травня росіяни поранили сімох жителів Донецької та Харківської області.
Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА
Деталі: У суботу поранено 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Мирнограді.
Реклама:
На Харківщині унаслідок обстрілів у Куп’янську постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік.
Також у селі Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.
Ворог застосовував по Харківщині 13 КАБ, 1 "Ланцет" та 1 fpv-дрон.
РЕКЛАМА:
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.