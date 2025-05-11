На Харківщині та Донеччині – ще семеро поранених цивільних

За 10 травня росіяни поранили сімох жителів Донецької та Харківської області.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА

Деталі: У суботу поранено 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Мирнограді.

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На Харківщині унаслідок обстрілів у Куп’янську постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік.

Також у селі Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Ворог застосовував по Харківщині 13 КАБ, 1 "Ланцет" та 1 fpv-дрон.

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.