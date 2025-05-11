На Харьковщине и Донетчине - еще семеро раненых гражданских

За 10 мая россияне ранили семерых жителей Донецкой и Харьковской области.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА

Детали: В субботу ранены 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Покровске и Мирнограде.

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На Харьковщине в результате обстрелов в Купянске пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина.

Также в селе Благодатовка Кондрашевской громады пострадали 68-летняя и 73-летняя женщины.

Враг применял по Харьковщине 13 КАБ, 1 "Ланцет" и 1 fpv-дрон.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.