Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників – понад половину вдалося збити

У ніч на 11 травня, після триденної паузи, противник знову атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 60 безпілотників, ще 41 визнаний "локаційно втраченим".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Підтверджено збиття ударних БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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За даними повітряних сил, за ніч від БПЛА постраждала лише Сумська область.

Нагадаємо: Уранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА, у двох районах поруч зі столицею є руйнування.