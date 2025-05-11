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После трехдневного перерыва россияне запустили 108 беспилотников - более половины удалось сбить

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 10:05
После трехдневного перерыва россияне запустили 108 беспилотников - более половины удалось сбить
фото: ВС

В ночь на 11 мая, после трехдневной паузы, противник снова атаковал 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 60 беспилотников, еще 41 - "локационно потерян".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие ударных БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны.

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По данным воздушных сил, за ночь от БПЛА пострадала только Сумская область.

Напомним: Утром 11 мая враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА, в двух районах рядом со столицей есть разрушения.

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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