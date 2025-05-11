Deepstate: Росіяни наростили кількість штурмів під час "перемир’я"
Неділя, 11 травня 2025, 12:20
Аналітики Deepstate заявили, що під час трьох днів так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня росіяни в середньому атакували більше, ніж у квітні.
Джерело: Deepstate
Деталі: У звіті йдеться, що окупанти провели за три дні 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно.
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У квітні середньодобова активність складала 155 атак на день.
Дослівно: "Майже на всіх ділянках припинення вогню не було.
Були одиничні випадки та все".
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