Deepstate: Росіяни наростили кількість штурмів під час "перемир’я"

Аналітики Deepstate заявили, що під час трьох днів так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня росіяни в середньому атакували більше, ніж у квітні.

Джерело: Deepstate

Деталі: У звіті йдеться, що окупанти провели за три дні 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно.

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У квітні середньодобова активність складала 155 атак на день.

Дослівно: "Майже на всіх ділянках припинення вогню не було.

Були одиничні випадки та все".