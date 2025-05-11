Deepstate: Россияне нарастили количество штурмов во время "перемирия"
Воскресенье, 11 мая 2025, 12:20
Аналитики Deepstate заявили, что во время трех дней так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая россияне в среднем атаковали больше, чем в апреле.
Источник: Deepstate
Детали: В отчете говорится, что оккупанты провели за три дня 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно.
Реклама:
В апреле среднесуточная активность составляла 155 атак в день.
Дословно: "Почти на всех участках прекращения огня не было.
Были единичные случаи и все".