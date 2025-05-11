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Deepstate: Россияне нарастили количество штурмов во время "перемирия"

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 12:20
Deepstate: Россияне нарастили количество штурмов во время перемирия
российская оккупация Донецкой области, фото: deepstatemap

Аналитики Deepstate заявили, что во время трех дней так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая россияне в среднем атаковали больше, чем в апреле.

Источник: Deepstate

Детали: В отчете говорится, что оккупанты провели за три дня 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно.

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В апреле среднесуточная активность составляла 155 атак в день.

Дословно: "Почти на всех участках прекращения огня не было.

Были единичные случаи и все".

Росcияоккупациявойна
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