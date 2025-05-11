Іран і США відновили переговори щодо ядерної програми
У неділю, 11 травня, високопоставлені переговорники Ірану та США відновили переговори щодо ядерної програми Тегерана.
Джерело: Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ
Деталі: Зазначається, що перемовини відбуваються на тлі посилення позицій Вашингтона перед візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід 13 травня.
Хоча обидві сторони заявляють про прихильність дипломатії як способу вирішення багаторічної суперечки, їхні позиції щодо ключових "червоних ліній" залишаються діаметрально протилежними.
Дослівно: "Це значно ускладнює шанси на нову ядерну угоду та уникнення воєнної ескалації".
Деталі: Переговори, що проходять у Маскаті за посередництва Оману, очолюють міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпредставник Трампа у справах Близького Сходу Стів Віткофф. Це вже четвертий раунд діалогу.
Перед вильотом до Маската Аракчі заявив іранському телебаченню, що "Іран має чітку й принципову позицію" і висловив сподівання на досягнення рішучого результату.
В інтерв’ю Breitbart News у четвер Віткофф заявив, що США вимагають від Ірану демонтажу об’єктів в Натанзі, Фордо та Ісфагані.
Пряма мова Віткоффа: "Якщо переговори в неділю не принесуть результатів, ми підемо іншим шляхом".
Деталі: У відповідь на слова Віткоффа, Аракчі у суботу заявив, що Іран не поступиться своїм правом на збагачення урану, яке вважає невід’ємною складовою ядерної програми.
Іранські чиновники вказують, що країна готова обговорити обмеження ядерної діяльності в обмін на скасування санкцій. Але повне припинення збагачення чи передача наявного запасу збагаченого урану – це "червоні лінії", на які Тегеран не погодиться.
Трамп, який неодноразово погрожував Ірану військовим втручанням у разі провалу дипломатії, з 13 по 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ.
Передісторія:
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.