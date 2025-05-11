Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран і США відновили переговори щодо ядерної програми

Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 13:35
Іран і США відновили переговори щодо ядерної програми
Спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

У неділю, 11 травня, високопоставлені переговорники Ірану та США відновили переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Джерело: Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ

Деталі: Зазначається, що перемовини відбуваються на тлі посилення позицій Вашингтона перед візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід 13 травня.

Реклама:

Хоча обидві сторони заявляють про прихильність дипломатії як способу вирішення багаторічної суперечки, їхні позиції щодо ключових "червоних ліній" залишаються діаметрально протилежними.

Дослівно: "Це значно ускладнює шанси на нову ядерну угоду та уникнення воєнної ескалації".

Деталі: Переговори, що проходять у Маскаті за посередництва Оману, очолюють міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпредставник Трампа у справах Близького Сходу Стів Віткофф. Це вже четвертий раунд діалогу.

РЕКЛАМА:

Перед вильотом до Маската Аракчі заявив іранському телебаченню, що "Іран має чітку й принципову позицію" і висловив сподівання на досягнення рішучого результату.

В інтерв’ю Breitbart News у четвер Віткофф заявив, що США вимагають від Ірану демонтажу об’єктів в Натанзі, Фордо та Ісфагані.

Пряма мова Віткоффа: "Якщо переговори в неділю не принесуть результатів, ми підемо іншим шляхом".

Деталі: У відповідь на слова Віткоффа, Аракчі у суботу заявив, що Іран не поступиться своїм правом на збагачення урану, яке вважає невід’ємною складовою ядерної програми.

Іранські чиновники вказують, що країна готова обговорити обмеження ядерної діяльності в обмін на скасування санкцій. Але повне припинення збагачення чи передача наявного запасу збагаченого урану – це "червоні лінії", на які Тегеран не погодиться.

Трамп, який неодноразово погрожував Ірану військовим втручанням у разі провалу дипломатії, з 13 по 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ.

Передісторія: 

  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.

ядерна зброяСШАІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ у Туреччині
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
відео"Привіт, Дональде": Макрон показав, як дзвонив Трампу з Києва
Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні
Тиждень почнеться з дощів та заморозків
Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню
Усі новини...
ядерна зброя
Пакистан скликав засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал
Розвідка Британії пояснила, чому Путін на фоні війни продовжує риторику про ядерну зброю
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
Останні новини
19:49
Туск відреагував на наміри Кремля ухилитись від 30-денного перемир’я
19:33
Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ у Туреччині
19:26
футбол"Барселона" здолала "Реал" у феєричному Ель Класико за чемпіонство в Іспанії
19:18
Трамп прийме в подарунок від Катару "летючий палац"
19:07
ВідеоУ Харкові представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт: почато розслідування
18:59
Науковці вперше показали, як рідкісний равлик із Нової Зеландії незвичайним способом відкладає яйця
18:58
Рубіо підтвердив, що буде на неформальній зустрічі НАТО у Туреччині наступного тижня
18:49
відеоДанський велогонщик Педерсен виграв другий спринт на Джиро д’Італія
18:44
Індонезійський порт став хабом з перевалки російських нафтопродуктів
18:26
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: