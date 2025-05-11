Іран і США відновили переговори щодо ядерної програми

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

У неділю, 11 травня, високопоставлені переговорники Ірану та США відновили переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Джерело: Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ

Деталі: Зазначається, що перемовини відбуваються на тлі посилення позицій Вашингтона перед візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід 13 травня.

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Хоча обидві сторони заявляють про прихильність дипломатії як способу вирішення багаторічної суперечки, їхні позиції щодо ключових "червоних ліній" залишаються діаметрально протилежними.

Дослівно: "Це значно ускладнює шанси на нову ядерну угоду та уникнення воєнної ескалації".

Деталі: Переговори, що проходять у Маскаті за посередництва Оману, очолюють міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпредставник Трампа у справах Близького Сходу Стів Віткофф. Це вже четвертий раунд діалогу.

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Перед вильотом до Маската Аракчі заявив іранському телебаченню, що "Іран має чітку й принципову позицію" і висловив сподівання на досягнення рішучого результату.

В інтерв’ю Breitbart News у четвер Віткофф заявив, що США вимагають від Ірану демонтажу об’єктів в Натанзі, Фордо та Ісфагані.

Пряма мова Віткоффа: "Якщо переговори в неділю не принесуть результатів, ми підемо іншим шляхом".

Деталі: У відповідь на слова Віткоффа, Аракчі у суботу заявив, що Іран не поступиться своїм правом на збагачення урану, яке вважає невід’ємною складовою ядерної програми.

Іранські чиновники вказують, що країна готова обговорити обмеження ядерної діяльності в обмін на скасування санкцій. Але повне припинення збагачення чи передача наявного запасу збагаченого урану – це "червоні лінії", на які Тегеран не погодиться.

Трамп, який неодноразово погрожував Ірану військовим втручанням у разі провалу дипломатії, з 13 по 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ.

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