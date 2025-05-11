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Иран и США возобновили переговоры по ядерной программе

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 13:35
Иран и США возобновили переговоры по ядерной программе
пецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Getty Images

В воскресенье, 11 мая, высокопоставленные переговорщики Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана.

Источник: Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ

Детали: Отмечается, что переговоры проходят на фоне ужесточения позиции Вашингтона перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, запланированным на 13 мая.

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Хотя обе стороны заявляют о приверженности дипломатии как способу урегулирования многолетнего конфликта, их позиции по ключевым "красным линиям" остаются диаметрально противоположными.

Дословно: "Это значительно снижает шансы на достижение новой ядерной сделки и избежание военной эскалации".

Детали: Переговоры проходят в Маскате при посредничестве Омана. Их возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Это уже четвёртый раунд диалога.

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Перед вылетом в Маскат Аракчи заявил иранскому телевидению, что "позиция Ирана ясна и основана на чётких принципах" и выразил надежду на "решительный исход встречи".

В интервью Breitbart News в четверг Виткофф заявил, что США требуют демонтажа ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Прямая речь Виткоффа: "Если переговоры в воскресенье не будут результативными, мы пойдём другим путём".

Детали: В ответ на слова Виткоффа Аракчи в субботу подчеркнул, что Иран не откажется от своего права на обогащение урана, которое считает неотъемлемой частью своей ядерной программы.

Иранские чиновники заявляют, что страна готова обсудить ограничение ядерной деятельности в обмен на снятие санкций. Однако полный отказ от обогащения урана или передача его запасов — это "красные линии", на которые Тегеран не согласится.

Трамп, который неоднократно угрожал Ирану военным вмешательством в случае провала дипломатии, посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

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ядерное оружиеСШАИран
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