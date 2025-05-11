Спецпредставник Трампа: Спершу 30-денне перемир'я, а під час нього переговори

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що переговорам з Росією щодо припинення війни має передувати 30-денне перемир’я.

Джерело: Келлог у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Спецпредставник Дональда Трампа прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до РФ щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

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Пряма мова Келлога: "Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися!

Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає".

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs РЕКЛАМА: May 11, 2025

Що передувало: 10 травня Келлог висловив думку, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів у російсько-української війни започаткує процес її завершення.

Президент України Володимир Зеленський назвав нереалістичною ідею Келлога про 30-кілометрову демілітаризовану зону уздовж поточної лінії бойового зіткнення.