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Спецпредставник Трампа: Спершу 30-денне перемир'я, а під час нього переговори

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 16:26
Спецпредставник Трампа: Спершу 30-денне перемир'я, а під час нього переговори
Кіт Келлог, фото Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що переговорам з Росією щодо припинення війни має передувати 30-денне перемир’я. 

Джерело: Келлог у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Спецпредставник Дональда Трампа прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до РФ щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

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Пряма мова Келлога: "Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися!

Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає".  

Що передувало: 10 травня Келлог висловив думку, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів у російсько-української війни започаткує процес її завершення.

Президент України Володимир Зеленський назвав нереалістичною ідею Келлога про 30-кілометрову демілітаризовану зону уздовж поточної лінії бойового зіткнення.

СШАперемир’япереговори
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